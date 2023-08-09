Ковальчук: Зарипов — душа команды, настоящий друг, знает, как дружить, уважает друзей

Бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук поделился эмоциями от игры в прощальном матче Даниса Зарипова.
«Данис – душа команды не только на льду, но и вне льда. Общительный, настоящий друг, знает, как дружить, уважает друзей. Конечно, в сезоне-2004/2005 [когда Зарипов был очень молодым, но пробился в звёздный локаутный состав «Ак Барса»], чувствовалось, что он – большой мастер. Мы тогда много времени вместе проводили, тогда и началась наша настоящая дружба. Было видно, что это мастеровитый парень, который бьётся за место в составе, не опускает рук и головы.
Вижу ли я такой прощальный матч когда-нибудь и для себя? Даже не хочу загадывать, не в скромности дело, а как ты чувствуешь на душе. Заря в этом году решил сделать праздник для города, для всех нас. Мы тоже давно друг друга не видели, приятно пообщаться, набраться позитивных эмоций. Ну и как организован матч, вызывает уважение. Спасибо всем людям, которые к этому причастны», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 9 августа 2023
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