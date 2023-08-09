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Защитник «Питтсбурга» Карлссон поделился ожиданиями от игры с ветеранами клуба

Защитник «Питтсбурга» Карлссон поделился ожиданиями от игры с ветеранами клуба
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон поделился ожиданиями от игры с ветеранами «пингвинов».

«Здесь есть много сильных игроков, которые играли в течение долгого времени с огромным успехом. Я рад работать вместе с такими игроками, учиться у них… Мы все стараемся делать одно и то же — выигрывать матчи и побеждать в Кубке», — цитирует Карлссона пресс-служба «Питтсбурга».

В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «акул» при показателе полезности «-25». Эрик — обладатель «Норрис Трофи» сезона-2022/2023 как лучший защитник регулярки.

Ранее главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о подписании контракта с Карлссоном и оценил его влияние на клуб.

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