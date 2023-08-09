Кузнецов: дома хорошо, но НХЛ — хорошая лига. Так, в шутку сказал, что вернусь в Россию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, что шутил, говоря о возвращении в Россию.

«Я пошутил, что вернусь в Россию? Ха-ха-ха! Что здесь сказать, нечего сказать. Дома хорошо, но там хорошая лига. Так, в шутку сказал.

Не только душой отдыхаю в России, но и головой. Надо отойти от хоккея, залечить болячки, повидать родителей. Чтобы не только мои, но и родители жены поиграли с внуками. Самое приятное время – смотреть, как наши родители проводят время с ними», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Евгений Кузнецов завершил прошлый сезон с 55 (12+43) очками. Центрфорвард заработал худший в заокеанской карьере показатель полезности — «-26».

Ранее Кузнецов высказался о Данисе Зарипове, который провёл сегодня свой прощальный матч.