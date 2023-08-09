Кузнецов: Зарипов — легенда Магнитогорска? Не, ну какого Магнитогорска? «Мечела» и Казани

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о Данисе Зарипове, который провёл сегодня свой прощальный матч.
«Одну жизнь Данис закончил, сейчас переходит в другую, взрослую жизнь. Дай бог ему здоровья, самого наилучшего и чтобы всё по жизни было хорошо. Данис – легенда Магнитогорска? Да не, ну какого Магнитогорска, он легенда «Мечела» и Казани» — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств. Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Зарипов сыграл за «Ак Барс» 15 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.
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