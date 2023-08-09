Кузнецов: случай Федотова войдёт в историю. Дай бог, все его проблемы позади

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оценил ситуацию с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«История Федотова, наверное, войдёт в историю. Дай бог ему хоккейного счастья, удачи, чтобы он наконец поиграл в хоккей, насладился хоккеем, потому что хоккей – это всё, что мы умеем в нашей жизни, это наша жизнь. Дай бог, у него всё сложится хорошо, все проблемы позади и впереди только долгий хоккей.

Сложно судить, мог бы он заиграть в «Филадельфии». Конечно, я как русский хочу, чтобы мог бы. Думаю, почему нет? Многие смогли бы заиграть» — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 31 июля появилась информация, согласно которой в НХЛ хотят продлить контракт Федотова с «Филадельфией» из-за непредвиденных обстоятельств. В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, был автоматически продлён на год.