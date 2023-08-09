Овечкин — о том, какой может быть его прощальная церемония: мне ещё играть и играть!

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном прощальном матче.

«Много разных воспоминаний о Данисе. Конечно, Квебек, Олимпийские игры. Какой он человек, какой игрок, этим всё сказано. Какой была бы церемония у Александра Овечкина? Так мне ещё играть и играть, даже не задумывался об этом», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий принял участие в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».