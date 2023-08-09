Губернатор Челябинской области: мы считаем Зарипова своей легендой, он человек-победитель

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился эмоциями от посещения прощального матча Даниса Зарипова.

«Данис Зарипов пригласил меня. Для него два главных региона. Первый – это, конечно, Челябинск, который дал ему путёвку в хоккейную жизнь. Данис родился и вырос там. Мы, кстати, с ним родом из одного района – Металлургического. Зарипов дважды стал чемпионом КХЛ, выступая за магнитогорский «Металлург». Поэтому его с Челябинской областью много что связывает. Много челябинских ребят приехало, и мы разделили праздник вместе с Данисом. Я ему уже сказал, что поздравлять особо не с чем – страница перевёрнута, но при этом начинается уже другая жизнь. Пожелал Данису новых побед в его новой жизни. Он – человек-победитель, а мы будем, как всегда. за него болеть.

«Трактор» не собирается пригласить Зарипова на должность в клубе? Я не буду комментировать такие провокационные вопросы, особенно здесь, в Казани. Конечно, мы считаем Даниса Зарипова своей челябинской легендой», — цитирует Текслера «РБ Спорт».

Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.