Первый тренер Зарипова: в моей команде Данис часто ошибался и получал от меня люлей

Николай Макаров, первый тренер нападающего Даниса Зарипова поделился впечатлениями от прощального матча в Казани и оценил карьеру форварда.

«Я не видел на своём хоккейном веку таких ярких представлений! Грандиозный прощальный матч для Даниса. Поразило, что зрители не покидали своих мест до самого конца – даже после игры они остались на трибунах. Это настоящие болельщики, у которых останутся хорошие воспоминания об игре Даниса.

Его величие – в простоте. В моей команде, будучи молодым парнем, он часто ошибался, получал от меня люлей. Но молодым всегда достаётся! А подкупал он своей ответственностью, работоспособностью и желанием играть в хоккей. В нём был задор, азарт, он брал именно этим», — цитирует Макарова пресс-служба КХЛ.

Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.