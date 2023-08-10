Первый тренер Зарипова: в моей команде Данис часто ошибался и получал от меня люлей

Николай Макаров, первый тренер нападающего Даниса Зарипова поделился впечатлениями от прощального матча в Казани и оценил карьеру форварда.
«Я не видел на своём хоккейном веку таких ярких представлений! Грандиозный прощальный матч для Даниса. Поразило, что зрители не покидали своих мест до самого конца – даже после игры они остались на трибунах. Это настоящие болельщики, у которых останутся хорошие воспоминания об игре Даниса.
Его величие – в простоте. В моей команде, будучи молодым парнем, он часто ошибался, получал от меня люлей. Но молодым всегда достаётся! А подкупал он своей ответственностью, работоспособностью и желанием играть в хоккей. В нём был задор, азарт, он брал именно этим», — цитирует Макарова пресс-служба КХЛ.
Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.
- 10 августа 2023
-
08:55
-
08:25
-
04:36
-
03:43
-
03:28
-
03:13
-
02:56
-
02:34
- 9 августа 2023
-
23:44
-
23:35
-
23:23
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:28
-
22:24
-
22:13
-
22:04
-
21:47
-
21:35
-
21:32
-
21:27
-
21:25
-
21:17
-
21:05
-
20:56
-
20:40
-
20:27
-
20:11
-
19:55
-
19:43