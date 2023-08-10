Завершивший карьеру Бержерон поделился ожиданиями от игры «Бостона» в новом сезоне НХЛ

Экс-капитан «Бостона» Патрис Бержерон считает, что «Брюинз» после его ухода и некоторых игроков продолжат бороться за самые высокие места и не ослабнут.

«Это команда, которая каждый год находит способ всегда играть стабильно хорошо. Против них сложно играть, потому что они ничего не уступают в обороне, а в нападении каждый вносит свой вклад.

Я по-прежнему ожидаю от этой команды высоких результатов. Я очень доверяю игрокам, которые в данный момент находятся в команде. У них хороший состав. Некоторые ребята в «Бостоне» уже несколько лет, и они знают, как управлять делами и заставлять новичков стать с ними на одной волне и играть в стиле «Брюинз». Я ожидаю от них хорошего сезона», — цитирует Бержерона пресс-служба НХЛ.

В текущее межсезонье 38-летний Бержерон объявил о завершении игровой карьеры.