Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Завершивший карьеру Бержерон поделился ожиданиями от игры «Бостона» в новом сезоне НХЛ

Завершивший карьеру Бержерон поделился ожиданиями от игры «Бостона» в новом сезоне НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Бостона» Патрис Бержерон считает, что «Брюинз» после его ухода и некоторых игроков продолжат бороться за самые высокие места и не ослабнут.

«Это команда, которая каждый год находит способ всегда играть стабильно хорошо. Против них сложно играть, потому что они ничего не уступают в обороне, а в нападении каждый вносит свой вклад.

Я по-прежнему ожидаю от этой команды высоких результатов. Я очень доверяю игрокам, которые в данный момент находятся в команде. У них хороший состав. Некоторые ребята в «Бостоне» уже несколько лет, и они знают, как управлять делами и заставлять новичков стать с ними на одной волне и играть в стиле «Брюинз». Я ожидаю от них хорошего сезона», — цитирует Бержерона пресс-служба НХЛ.

В текущее межсезонье 38-летний Бержерон объявил о завершении игровой карьеры.

Материалы по теме
Ушла легенда. Канадец, вошедший в историю НХЛ, завершил великолепную карьеру в 38 лет
Ушла легенда. Канадец, вошедший в историю НХЛ, завершил великолепную карьеру в 38 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023