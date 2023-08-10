Завершивший карьеру Бержерон поделился ожиданиями от игры «Бостона» в новом сезоне НХЛ

Экс-капитан «Бостона» Патрис Бержерон считает, что «Брюинз» после его ухода и некоторых игроков продолжат бороться за самые высокие места и не ослабнут.
«Это команда, которая каждый год находит способ всегда играть стабильно хорошо. Против них сложно играть, потому что они ничего не уступают в обороне, а в нападении каждый вносит свой вклад.
Я по-прежнему ожидаю от этой команды высоких результатов. Я очень доверяю игрокам, которые в данный момент находятся в команде. У них хороший состав. Некоторые ребята в «Бостоне» уже несколько лет, и они знают, как управлять делами и заставлять новичков стать с ними на одной волне и играть в стиле «Брюинз». Я ожидаю от них хорошего сезона», — цитирует Бержерона пресс-служба НХЛ.
В текущее межсезонье 38-летний Бержерон объявил о завершении игровой карьеры.
- 10 августа 2023
-
09:55
-
09:25
-
08:55
-
08:25
-
04:36
-
03:43
-
03:28
-
03:13
-
02:56
-
02:34
- 9 августа 2023
-
23:44
-
23:35
-
23:23
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:28
-
22:24
-
22:13
-
22:04
-
21:47
-
21:35
-
21:32
-
21:27
-
21:25
-
21:17
-
21:05
-
20:56
-
20:40
-
20:27
-
20:11