Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин в прощальном матче Зарипова выполнил роскошный буллит

Овечкин в прощальном матче Зарипова выполнил роскошный буллит
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время прощального матча трёхкратного чемпиона мира, единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова выполнил роскошный буллит, забросив шайбу из-под ноги.

ВИДЕО

Овечкин играл за команду «Белых», которая одержала победу над «Зелёными» со счётом 12:9.

Напомним, Александр выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий принял участие в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».

Ранее Овечкин высказался на тему получения российского гражданства легионерами в Континентальной хоккейной лиге.

Материалы по теме
Овечкин — о легионерах: почему российское гражданство нельзя получить? Наоборот, хорошо!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023