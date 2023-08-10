Овечкин в прощальном матче Зарипова выполнил роскошный буллит
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время прощального матча трёхкратного чемпиона мира, единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова выполнил роскошный буллит, забросив шайбу из-под ноги.
Овечкин играл за команду «Белых», которая одержала победу над «Зелёными» со счётом 12:9.
Напомним, Александр выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий принял участие в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».
Ранее Овечкин высказался на тему получения российского гражданства легионерами в Континентальной хоккейной лиге.
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