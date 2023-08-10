Овечкин в прощальном матче Зарипова выполнил роскошный буллит

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время прощального матча трёхкратного чемпиона мира, единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова выполнил роскошный буллит, забросив шайбу из-под ноги.

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Овечкин играл за команду «Белых», которая одержала победу над «Зелёными» со счётом 12:9.

Напомним, Александр выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий принял участие в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».

Ранее Овечкин высказался на тему получения российского гражданства легионерами в Континентальной хоккейной лиге.