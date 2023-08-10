Илья Воробьёв — о своей работе: разговаривал с некоторыми людьми за океаном

Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о возможном месте работы в следующем сезоне и оценил, насколько сильно укрепился «Ак Барс» в межсезонье.

«Пока в КХЛ все места заняты на данный момент. Нахожусь в режиме ожидания, но я уже разговаривал с некоторыми людьми за океаном. Правда, пока ещё рано говорить, какие это команды, если я в итоге поеду, то тогда уже можно будет сказать.

Если будет предложение не от топ-клуба КХЛ? Будет день, будет пища. Я ко всему предрасположен. Если будет конкретное предложение, то буду его рассматривать.

Казань, с учётом подписания Яшкина, Жафярова и прихода Свечникова – основной фаворит? Команда, которая играла в финале, естественно, становится одним из фаворитов следующего сезона. Действительно, Яшкин с Жафяровым очень яркие и талантливые игроки. Свечникова никто давно не видел. Оба брата уехали в Северную Америку, ещё когда совсем молодые были. Поэтому посмотрим, Евгений тоже очень хороший, интересный парень. И состав у Казани интересный, поэтому надо пожелать им удачи», — сказал Воробьёв в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Воробьёв покинул пост главного тренера «Металлурга» в начале апреля.