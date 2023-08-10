Гендиректор «Торпедо»: надо продолжать традицию выведения игровых номеров

Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов поддержал традицию выведения из обращения игровых номеров легендарных хоккеистов. Ранее казанский «Ак Барс» навсегда закрепил 25-й игровой номер за экс-нападающим команды Данисом Зариповым.
«Хоккею уже 75 лет, и номера пока не закончились (смеётся). Надо продолжать эту традицию — это почётно. И в футболе, и в хоккее это нормальное явление. Что делать со звёздным игроком, который хочет определённый игровой номер, под которым он играл всю жизнь, а он уже закреплён навсегда? Ничего, каждый клуб чтит свои традиции. Человек приходит, а у клуба есть своя история, свои легенды. Придётся менять номер. У нас закрепление номера за хоккеистом не так часто происходит. На сегодня таких людей осталось немного, можно по пальцам пересчитать», — цитирует Харламова Legalbet.
Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.
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