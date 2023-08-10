СКА стал победителем турнира «3х3» в Сочи, одолев в финале сборную России U23
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В Сочи на стадионе «Шайба» завершился турнир в формате «3х3». В нём приняли участие СКА, «Сочи», ХК «Ростов» и сборная России U23.
Победителем турнира стал СКА, обыгравший в финале сборную России U23. Шайбами в составе победителей отметились Матвей Мичков (дубль) и Иван Демидов. У национальной команды шайбу забросил Матвей Кабуш.
В матче за третье место «Сочи» был сильнее ХК «Ростов» со счётом 8:6. В составе южан голы забили Амир Гараев (дубль), Артём Николаев, Кирилл Петьков (дубль), Ильдар Шиксатдаров (дубль), Василий Мачулин. «Ростов» занял последнее, четвёртое место.
Напомним, главный тренер СКА Роман Ротенберг принял участие в матче армейцев с «Сочи» (7:4) и забросил шайбу Максиму Третьяку во время сирены.
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