Рендулич – о плохих новостях про Россию: это СМИ, они гонятся за кликбейтами

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич рассказал, почему решил вернутся в КХЛ и заявил, что не следит за новостями про Россию.
«Почему вообще решил вернуться в КХЛ? Мне здесь нравилось, когда я играл в «Витязе». «Адлер», за который выступал в прошлом году, не стал предлагать мне новый контракт, я стал свободным агентом. КХЛ – вторая по силе лига мира, а я всегда мечтал играть на высоком уровне. Как появился шанс, я за него ухватился.
Не страшно было ехать, в Европе чего только не говорят о России? Если честно, я вообще не смотрю новости! Всё равно, конечно, слышишь всякое, особенно в Европе, но я не верю всему подряд. Это СМИ, они гонятся за кликбейтами. Я говорил со многими легионерами, которые играли в КХЛ в прошлом году, и все говорили, что тут всё нормально и хорошо. Ну и отлично!», — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате» завтра, 11 августа.
- 10 августа 2023
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