Рендулич: в детстве равнялся на Гретцки, Лемье, потом на Овечкина, Кросби и Малкина

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич рассказал, на кого равнялся в детстве.

«На кого равнялся в детстве? Много на кого. Гретцки, Лемье, потом Овечкин, Кросби, Малкин… Но в детстве я не мог смотреть их матчи, в Хорватии хоккей никогда не показывали. Так что смотрел видео на YouTube, хайлайты, онлайн-стримы. Помню, уже в Финляндии смотрел НХЛ и мечтал об этой лиге, а потом эта мечта стала реальностью. Поставил себе цель попасть туда, хотя никогда не верил, что получится. Но каждый игрок ставит себе цель попасть в НХЛ. Хорошие были времена», — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В прошлом сезоне хорватский нападающий выступал за немецкий «Мангейм». В 56 матчах регулярного чемпионата Рендулич провёл 56 матчей и набрал 41 (17+24) очко. В плей-офф на счету нападающего 7 (1+6) очков в 12 матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате»: