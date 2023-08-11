Нападающий «Сочи» рассказал, гордится ли тем, что он единственный хорват, игравший в НХЛ

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич рассказал, что не гордится тем, что он единственный хорват, игравший в НХЛ.
«Если честно, не горжусь. Вообще-то у нас подрастает несколько молодых ребят. Есть Бруно Иджан, который пошёл по моему пути и сейчас играет в молодёжной команде в Швеции. Он может стать профессионалом, это было бы здорово. Хотелось бы сыграть с кем-то из своей страны, чтобы кто-то пробился. Так что стараюсь помогать молодым ребятам, их родители мне постоянно звонят, спрашивают совета, как лучше поступить на определённом этапе карьеры. Прикольно иметь такой статус», — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
В прошлом сезоне хорватский нападающий выступал за немецкий «Мангейм». В 56 матчах регулярного чемпионата Рендулич провёл 56 матчей и набрал 41 (17+24) очко. В плей-офф на счету нападающего 7 (1+6) очков в 12 матчах.
Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате»:
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