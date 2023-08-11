Рендулич: «Сочи» не фаворит, надо играть друг за друга, и будет хороший шанс на плей-офф

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич рассказал о первых впечатлениях о южанах.
«Первые впечатления о команде? Если честно, очень хорошая команда. До приезда не знал, чего ожидать, но у нас молодой коллектив, все хорошо катаются, все умеют играть. Осталось набрать уверенности, и мы делаем это прямо сейчас. Мы уже увидели, что способны играть против лучших команд. Но при этом надо всегда держать в уме, что мы не фавориты чемпионата, поэтому нам надо показывать командную игру, играть друг за друга. Если получится делать это весь сезон, то у нас будет хороший шанс попасть в плей-офф», — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
В прошлом сезоне хорватский нападающий выступал за немецкий «Мангейм». В 56 матчах регулярного чемпионата Рендулич провёл 56 матчей и набрал 41 (17+24) очко. В плей-офф на счету нападающего 7 (1+6) очков в 12 матчах.
Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате»:
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