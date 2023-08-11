Рендулич: раз я приехал, то хочу остаться в КХЛ как можно дольше

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич ответил на вопрос, не пугает ли репутация клуба-аутсайдера у южан.

«Отсутствие у «Сочи» больших побед меня совсем не отпугивало. Я себя считаю хорошим игроком и подумал, что смогу приехать и проявить себя, быть на позитиве, и остальные потянутся за мной. Мы этим и занимаемся.

Это ещё и возможность закрепиться в лиге. Раз я приехал, то хочу остаться в КХЛ как можно дольше. Я мотивирован хорошо играть здесь, выйти с командой в плей-офф, это было бы потрясающе и для города, и для клуба», — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В прошлом сезоне хорватский нападающий выступал за немецкий «Мангейм». В 56 матчах регулярного чемпионата Рендулич провёл 56 матчей и набрал 41 (17+24) очко. В плей-офф на счету нападающего 7 (1+6) очков в 12 матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате»: