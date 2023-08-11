Рендулич: раз я приехал, то хочу остаться в КХЛ как можно дольше

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич ответил на вопрос, не пугает ли репутация клуба-аутсайдера у южан.
«Отсутствие у «Сочи» больших побед меня совсем не отпугивало. Я себя считаю хорошим игроком и подумал, что смогу приехать и проявить себя, быть на позитиве, и остальные потянутся за мной. Мы этим и занимаемся.
Это ещё и возможность закрепиться в лиге. Раз я приехал, то хочу остаться в КХЛ как можно дольше. Я мотивирован хорошо играть здесь, выйти с командой в плей-офф, это было бы потрясающе и для города, и для клуба», — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
В прошлом сезоне хорватский нападающий выступал за немецкий «Мангейм». В 56 матчах регулярного чемпионата Рендулич провёл 56 матчей и набрал 41 (17+24) очко. В плей-офф на счету нападающего 7 (1+6) очков в 12 матчах.
Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате»:
- 11 августа 2023
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
10:55
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
04:32
-
04:21
-
03:18
-
02:23
-
02:04
-
01:45
-
01:12
- 10 августа 2023
-
23:44
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
22:45
-
22:24
-
22:11
-
22:00
-
21:42
-
21:27
-
21:10