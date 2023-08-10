Гатиятулин рассказал о поражении от «Ак Барса», в котором «Трактор» вёл 2:0

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4).

«В первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение на турнир в Казань. Сильные соперники и хорошие спарринг-партнёры. По игре — первый матч на предсезонной подготовке, много брака. Для тренерского штаба есть пища для размышлений. Понравилась самоотдача ребят. Над ошибками будем работать, объяснять, что нужно сделать, чтобы быть сильнее.

Как оценю характер матча? Начали неплохо, было хорошее движение, нацеленность на ворота. Потом немного сбавили в движении, соперник перехватил инициативу. Хорошие моменты были. Над большинством не так много получилось поработать, но мысль понятна. Необходимо в исполнении и реализации добавить. Предсезонная подготовка — это этап, где необходимо проверить сочетания и наладить игру.

Шесть раз «Трактор» играл в меньшинстве, насколько это сказалось на результате матча? Игра в меньшинстве забирает много сил. Кто-то выбивается из игрового ритма. Это тоже относится к подготовке. Будем доносить до ребят, что необходимо действовать аккуратнее, строго, чтобы не давать поводов.

Как прокомментировать стычку Ильи Карпухина и Александра Радулова на старте матча? Это хоккей — никто не хочет проигрывать. Настрой ребят был понятен с первых смен. Старались не уступить в характере. Игра так и складывалась. Хорошо, что есть боевой настрой. Будем стараться придерживаться его на протяжении всего турнира, чтобы он потом перенесся на сезон», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».

В следующем матче «Трактор» сыграет с «Барысом» 11 августа в 13:00 мск.