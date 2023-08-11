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Мифтахов: через игры «Ак Барсу» приходит состояние, которое необходимо в сезоне

Мифтахов: через игры «Ак Барсу» приходит состояние, которое необходимо в сезоне
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Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов поделился эмоциями после игры с «Трактором» (4:3) на Кубке ТАНЕКО.

«Все друг друга поблагодарили, хорошая была игра перед сезоном. Впереди ещё три игры на турнире, поэтому готовимся. Как оцениваю своё физическое состояние? Работаем, с каждым днём чувствую себя всё лучше. Не только через тренировки, но и через игры к нам приходит то состояние, которое будет необходимо нам в сезоне.

Чего жду от нового сезона? Не хочу загадывать… Просто надо работать и идти к своей цели. У вратарей немного другая психология. Я думаю о том, что надо выходить на лёд и выполнять свою работу, ловить шайбу», — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Мифтахова.

11 августа казанцы проведут следующий матч Кубка ТАНЕКО против ярославского «Локомотива».

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