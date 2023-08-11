Пашков: московскому «Динамо» надо нацеливаться на финал Западной конференции

Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков оценил победу московского «Динамо» (4:2) в матче с «Салаватом Юлаевым» на предсезонном турнире в Уфе и поделился ожиданиями от игры динамовцев в новом сезоне КХЛ.

«Да, есть пословица про плохую лошадь, которая начинает с галопа, но на старте всегда лучше выиграть, чем проиграть. И новичкам команды в плане психологии очень важно начать с места в карьер. Это касается и Гусева, и Ожиганова. Другое дело, что глобальные выводы делать рано. Обыгран всего лишь «Салават Юлаев». Сегодня это клуб-середняк, результаты которого в предстоящем сезоне будут зависеть от молодёжи. Это не Уфа времён Умарка, Хартикайнена и тем более Радулова.

Кудашов выходит в «Динамо» на третий сезон, это оптимальный срок для тренера, не всем в КХЛ он изначально даётся. В этом году у нас подбирается авторская и, я бы сказал, тренерская команда, в которой каждому — Гусеву, Ожиганову, Пыленкову, легионерам — можно отвести определённую роль. Это творческая ситуация для любого тренера. Есть материал, есть возможность слепить из него сильную команду и варьировать тактические схемы. Может быть, впервые в «Динамо» за последние годы.

Мой прогноз на выступление «Динамо» в новом сезоне? Повторюсь, есть надежда. Проведена интересная селекция, причём, насколько понимаю, в ней многое зависело именно от пожеланий тренерского штаба. На бумаге у «Динамо» хороший, сбалансированный состав, на льду надо подтвердить его силу. А та же Уфа сейчас в роли прошлогоднего «Динамо». Тогда у нас была надежда, что большая группа молодёжи сможет выстрелить, но это удалось сделать единицам, отсюда и результат. Теперь по этому пути пойдёт «Салават», там тоже хорошая школа. За первый раунд плей-офф Уфе по силам зацепиться. А вот уровень претензий нынешнего «Динамо» другой. Надо нацеливаться на финал конференции», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Отметим, что в прошедшем матче с «Салаватом Юлаевым» дублем и результативной передачей отметился новичок «Динамо» нападающий Никита Гусев.