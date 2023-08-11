Главный тренер «Сочи»: Мичков — парень с характером, в каких-то играх он не прислушивался

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев заявил, что талантливый нападающий Матвей Мичков не всегда выполнял тренерские установки, но работа с форвардом дала свои плоды. Напомним, Мичков в ходе прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан.
«Матвей — парень с характером. Это правда. Мы с ним очень долго общались. В каких-то играх он не прислушивался. Мы опять общались. Это была наша общая с ним работа, которая по итогу принесла результат. Вы посмотрите, сколько он забил за «Сочи», сколько отдал передач! Сейчас я за ним смотрю и вижу игрока КХЛ, который ничего лишнего не придумывает, слышит тренеров. Значит, всё было не зря», — цитирует Кокорева Sport24.
После окончания прошлого сезона Мичков вернулся в СКА. На драфте НХЛ — 2023 нападающий был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером.
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