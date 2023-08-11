Юрзинов-младший назвал лучший матч в истории хоккея, который стоит пересмотреть

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший рассказал, в чём ценность Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады и как она помогла специалисту в тренерской карьере.

«Наверное, не один матч, а несколько выделю. Моя философия строилась на играх Суперсерии с Канадой. Пересмотрите её. Великие игроки, которых я знал лично. С этой серии всё начиналось, это как учебник. Стартовая точка для всего советского хоккея. Работа тренеров, накал матчей, обстановка, интерес болельщиков. Наши игроки начали завоёвывать высокие места в мировых рейтингах», — цитирует Юрзинова-младшего Legalbet.

Суперсерия СССР-Канада состояла из восьми товарищеских встреч. Первые четыре игры прошли в Канаде, последующие четыре — в Москве. Сборная Канады одержала четыре победы, СССР — три, одна встреча завершилась вничью. Советская команда забросила 32 шайбы, канадская — 31.