Виктор Козлов прокомментировал уверенную победу «Салавата» в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с «Металлургом».

«Хорошая, быстрая игра была сегодня. «Металлург» заставил нас двигаться. В принципе, в первом периоде мы играли не в наш хоккей. Во втором было много удалений, а в третьем начали играть, контролировать шайбу, совершать отборы в зоне атаки. И отсюда у нас появились возможности для взятия ворот.

Причина удалений во втором периоде? Там были нелепые удаления. Мы должны взрослеть и понимать, что этого не стоит делать. Потому что во время удалений очень большая нагрузка на вратаря, на защитников. Мы должны помогать друг другу.

Удивлён ли шайбой Матвея Бабенко? Нет. По нему было видно, что он был нацелен на ворота, настроен. Не получалось ему много играть из-за большого количества удалений. В принципе молодец, не тушевался. У него есть бросок, он парень с потенциалом, одарённый. Но есть большая разница между МХЛ и КХЛ.

Лещенко сыграл в первом звене, а Сучков – во втором? Ребята показали себя. Ошибки всегда есть. Но они старались, и самое главное: команда сегодня выиграла.

Поменял тройки Шарова и Дроздова в третьем периоде? Хотел посмотреть связку Башкиров — Ефремов — Шаров, как они будут выглядеть. И хотел посмотреть Дроздов — Хмелевски — Лещенко.

Капитаном стал Коледов? Это моё решение. Он один из ассистентов, а когда тебе дают букву «К» — это давление, на игроков дополнительные обязанности возлагаются. Это хорошая возможность посмотреть лидерские качества Павла. Как он может быть лидером, как он играет на льду, как он поддерживает, заводит ребят. Решили его сегодня проверить. В принципе, он неплохо справился.

Этот «Металлург» похож на «Северсталь» Разина? Да, также агрессивно играют, нагло, нацеленно на ворота», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.