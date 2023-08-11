Яковлев рассказал, как меняется стиль «Металлурга» при Разине, и оценил форму «Салавата»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев поделился мыслями после поражения в матче Кубка Республики Башкортостан с «Салаватом Юлаевым».

«У нас с «Салаватом» всегда интересные встречи: неважно, сезон или предсезонные матчи. Хорошая игра была, Илья Ежов здорово сыграл: выручил во многих моментах. Играли неплохо, много моментов создавали. Ошибки, которые были — это летний хоккей, всё нормально.

Что не получается в большинстве? Наигрываем свои варианты. Так всё равно гол один забили в большинстве, уже неплохо. А так есть время поотрабатывать и подготовиться. Задача к сезону подойти в оптимальной форме.

Непривычно видеть на другом капитанскую нашивку? Да нет, в принципе, нормально. Андрей Владимирович [Разин] сразу предупредил, что на предсезонке будет много ребят и многим даст шанс. А мне даст со стороны посмотреть.

Насколько меняется стиль «Металлурга»? Мы всегда играли в атакующий хоккей. «Магнитка» этим всегда славилась. Сейчас, я думаю, ещё более активный и атакующий стиль будет.

Встретился ли с Паниным, чтобы запланировать новую уральскую классику? Мы на телефоне всегда. В принципе, встретимся в свободное время. Всё в планах, и место тоже. Только чуть-чуть локация, наверное, поменяется. Но ещё время есть.

Не ослепила ли форма «Салавата»? Я считаю, это классно, что команда на предсезонку делает такие интересные вещи. «Салават» всегда был очень креативен во всех отношениях. Поэтому классная форма, я только за такие моменты.

Насколько Загидулин вырос за время игры в Финляндии? Я не знаю, я в Финляндии с ним не играл. Он хороший вратарь, и он однозначно поможет нам», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.