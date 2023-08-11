Ал. Василевский: ловить шайбы — это у меня уже семейное. Мне сейчас 30 — ещё перспективный

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с «Металлургом».
«Хорошая игра, боевая, много удалений с нашей стороны было. Так не должно быть, должна быть дисциплина. Немного упустили игру во втором периоде, когда нахватали ненужных удалений. Хорошо, что выстояли большинство соперника. В третьем периоде довели дело до победы.
Этот «Металлург» похож на «Северсталь» Разина? Да, одна тактика. Он наигрывает то, что было в «Северстали». «Металлург» был хорош в перехватах? Они старались действовать активно на всей площадке. У нас был брак в передачах, и оттуда перехваты соперника.
Моя шайба? Хороший момент. Егор Сучков накатил, мне оставалось бросить и попасть. Вратарь не видел момент броска, был закрыт. Здорово, что попал.
Как я изменился со времён ухода из «Салавата»? Я тогда был молодой. И сейчас 30 лет — я ещё молодой, перспективный (смеётся). У меня роль игрока меньшинства, ловить шайбу на себя. Ловить шайбы — это у меня уже семейное. Голы я тоже люблю забивать.
Как надо восстанавливаться, когда за четыре дня три матча? Питание и сон. Это основа восстановления. Насколько приятно вернуться и забросить шайбу? Безумно приятно. Был очень рад. Я не так часто забивал в предыдущие сезоны, сегодня испытал кайф.
Скандировали мою фамилию после драки в прошлом матче? Я слышал. Было классно. Спасибо болельщикам, классная поддержка, в Уфе любят хоккей», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 11 августа 2023
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:26
-
21:22
-
21:21
-
21:15
-
21:07
-
21:00
-
20:50
-
20:36
-
20:33
-
20:07
-
20:04
-
19:59
-
19:44
-
19:16
-
18:59
-
18:30
-
18:19
-
17:58
-
17:39
-
17:29
-
16:52
-
16:50
-
16:36
-
16:28
-
16:19
-
15:50
-
15:40
-
15:26
-
15:20
-
15:07
-
14:55
-
14:45