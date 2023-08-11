Ал. Василевский: ловить шайбы — это у меня уже семейное. Мне сейчас 30 — ещё перспективный

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с «Металлургом».

«Хорошая игра, боевая, много удалений с нашей стороны было. Так не должно быть, должна быть дисциплина. Немного упустили игру во втором периоде, когда нахватали ненужных удалений. Хорошо, что выстояли большинство соперника. В третьем периоде довели дело до победы.

Этот «Металлург» похож на «Северсталь» Разина? Да, одна тактика. Он наигрывает то, что было в «Северстали». «Металлург» был хорош в перехватах? Они старались действовать активно на всей площадке. У нас был брак в передачах, и оттуда перехваты соперника.

Моя шайба? Хороший момент. Егор Сучков накатил, мне оставалось бросить и попасть. Вратарь не видел момент броска, был закрыт. Здорово, что попал.

Как я изменился со времён ухода из «Салавата»? Я тогда был молодой. И сейчас 30 лет — я ещё молодой, перспективный (смеётся). У меня роль игрока меньшинства, ловить шайбу на себя. Ловить шайбы — это у меня уже семейное. Голы я тоже люблю забивать.

Как надо восстанавливаться, когда за четыре дня три матча? Питание и сон. Это основа восстановления. Насколько приятно вернуться и забросить шайбу? Безумно приятно. Был очень рад. Я не так часто забивал в предыдущие сезоны, сегодня испытал кайф.

Скандировали мою фамилию после драки в прошлом матче? Я слышал. Было классно. Спасибо болельщикам, классная поддержка, в Уфе любят хоккей», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.