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Состав минского «Динамо» покинули четыре хоккеиста

Состав минского «Динамо» покинули четыре хоккеиста
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Минское «Динамо» не стало предлагать новые контракты хоккеистам Дмитрию Знахаренко, Георгию Анаркулову и Дмитрию Буйницкому. Как сообщает пресс-служба клуба, пробные контракты хоккеистов истекли, они покидают состав «Динамо». Также контракт по обоюдному согласию расторгнут с нападающим Михаилом Шалагиным.

В сезоне 2022/2023 за «зубров» Шалагин провёл 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1».

Защитник Знахаренко провёл в КХЛ 297 матчей, в которых набрал 23 (3+20) очка с показателем полезности «-34».

Вратарь Аранкулов в ВХЛ провёл 99 матчей, в которых одержал 21 победу с процентом отражённых бросков 90,4%.

Нападающий Буйницкий провёл в КХЛ 163 матча и набрал в них 28 (18+10) очков с показателем полезности «-3».

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