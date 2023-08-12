Состав минского «Динамо» покинули четыре хоккеиста

Минское «Динамо» не стало предлагать новые контракты хоккеистам Дмитрию Знахаренко, Георгию Анаркулову и Дмитрию Буйницкому. Как сообщает пресс-служба клуба, пробные контракты хоккеистов истекли, они покидают состав «Динамо». Также контракт по обоюдному согласию расторгнут с нападающим Михаилом Шалагиным.

В сезоне 2022/2023 за «зубров» Шалагин провёл 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1».

Защитник Знахаренко провёл в КХЛ 297 матчей, в которых набрал 23 (3+20) очка с показателем полезности «-34».

Вратарь Аранкулов в ВХЛ провёл 99 матчей, в которых одержал 21 победу с процентом отражённых бросков 90,4%.

Нападающий Буйницкий провёл в КХЛ 163 матча и набрал в них 28 (18+10) очков с показателем полезности «-3».