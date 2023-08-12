ESPN: если хотите знать, почему руководство «Каролины» уважают, посмотрите на Орлова

Журналист ESPN Грег Вышински оценил изменения в «Каролине Харрикейнз» в межсезонье-2023. Обозреватель считает, что «ураганы» стали сильнее.
«Если вы хотите знать, почему руководство «Харрикейнз» пользуется таким уважением, обратите внимание на подписание Дмитрия Орлова. «Каролина» уже была укомплектована в защите, а затем подписала лучшего свободного агента, чтобы укрепить свою левую сторону — по разумному двухлетнему контракту. (А затем снова подписали Тони Деанджело, чтобы ещё больше повысить итоговую оценку.)
Даст ли Майкл Бантинг «Каролине» необходимое количество голов в плей-офф? Его результативность в последние два сезона обнадёживает, но он должен держаться подальше от штрафного бокса. Во всяком случае, парень играет в стиле, который должен оценить Род Бриндамор.
Между тем они придерживались и пословицы «от добра добра не ищут». «Харрикейнз» сохранили вратарей Фредерика Андерсена и Антти Раанту. Пётр Кочетков по-прежнему будет ждать своего часа. «Каролина» снова начнёт сезон в качестве фаворита на Кубок Стэнли. На бумаге. Теперь им просто нужно реализовать этот потенциал с ещё более сильным составом — и, самое главное, со здоровым Андреем Свечниковым», — приводит слова Вышински ESPN.
- 12 августа 2023
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