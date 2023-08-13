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Нападающий «Лады» Романов: продолжаем работу над атакой и её эффективностью

Нападающий «Лады» Романов: продолжаем работу над атакой и её эффективностью
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Форвард «Лады» Иван Романов поделился своими эмоциями после победы над воскресенским «Химиком» (3:2) на предсезонном турнире «Кубок Лады». Нападающий забил первый гол в матче, открыв счёт на 5-й минуте.

«Победили при своих трибунах – это здорово. Все хорошо выполнили установку тренерского штаба, но уже нужно двигаться дальше – завтра нам предстоит ещё один матч.

Акцентировал ли тренерский штаб внимание на действиях в начале матча? Да. Спокойно разобрали эту ситуацию с пропущенными шайбами в игре с «Куньлунем» и тренеры дали нам определенные подсказки, которым мы следовали.

Почему «Химик» перебросал «Ладу»? Соперник был немного побыстрее нас. Мы продолжаем работать над атакой и её эффективностью, поэтому ещё всё впереди.

Должен ли помочь забитый гол в борьбе за место в основе? Я просто работаю, стараюсь закрепиться в составе. Сегодняшний гол – это целиком заслуга партнеров. Миша Фисенко такую передачу отдал… Опытные партнёры в нужный момент всё подсказали, оставалось только встать в нужную точку на площадке», — приводит официальный сайт «Лады» слова Романова.

В следующей игре предсезонного турнира тольяттинцы встретятся 13 августа с «Нефтехимиком». Начало в 17:00 мск.

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