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Главный тренер «Нефтехимика» оценил игру Гарипова, пропустившего четыре шайбы за 3 минуты

Главный тренер «Нефтехимика» оценил игру Гарипова, пропустившего четыре шайбы за 3 минуты
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог разгромного поражения в матче с «Куньлунем» (1:6) на предсезонном турнире в Тольятти и оценил игру вратаря нижнекамцев Эмиля Гарипова.

«Мы на установке предупреждали ребят, что соперник очень активно начинает игру. Как пример вчерашняя игра с «Ладой». К сожалению, потеря концентрации привела к быстрым голам. Вины в этих голах голкипера Эмиля Гарипова, считаю, нет. Особенно в первом и третьем, когда нам забивали с пятака. Да, потом сумели игру выровнять, но фора была слишком большая.

Соперник сегодня был мобильнее, быстрее. Может сказалось то, что он только недавно собрал состав и начал тренироваться и поэтому выглядел свежее нас, но это не оправдание. Каждая игра предсезонки даёт нам много информации для дальнейшей работы. В этом плане, несмотря на поражение, сегодняшний матч был полезным для нас. Двигаемся дальше», — цитирует Ленотьева пресс-служба клуба.

Голкипер «Нефтехимика» Гарипов пропустил четыре шайбы в середине первого периода в течение трёх минут и 20 секунд, после чего был заменён.

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