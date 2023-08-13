Гребёнкин — об игре «Металлурга»: мы в правильном направлении идём всей командой

Автор дубля в ворота московского «Динамо» (7:2), 20-летний нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин подвёл итоги турнира в Уфе.
«Нам больше повезло, сегодня была хорошая реализация. До этого было много моментов в матчах, но не могли забить. Отрабатывали на тренировках реализацию, сегодня всё пошло, хорошо работаем.
Стал автором дубля? Партнёры хорошо сыграли — меня выводили, я реализовал. А так не скажу, что что-то гениальное было, просто повезло.
Как оценю свою игру? Оценю командную игру. Мы с каждым матчем добавляли, и вот сейчас такой результат. Думаю, мы всей командой идём в правильном направлении и должны хорошо подойти к сезону», — передаёт слова Гребёнкина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
Гребёнкин набрал забросил две шайбы и отдал три результативные передачи в трёх матчах за «Металлург» на турнире в Уфе.
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