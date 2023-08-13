«Локомотив» сравнял счёт на последней минуте, но уступил «Трактору» по буллитам

В Казани на турнире на Кубок ТАНЕКО завершился очередной матч, в котором «Трактор» по буллитам обыграл «Локомотив» со счётом 2:1.

«Трактор» открыл счёт в конце первого периода благодаря точному броску Виктора Антипина. Долгое время на табло счёт оставался неизменным. За минуту с небольшим в формате «6 на 4» счёт сравнял Максим Шалунов с передач Андрея Сергеева и Ярослава Лихачёва, реализовав удаление Альберта Яруллина. Овертайм порадовал большим количеством опасных моментов, но завершился без голов. Решающий бросок в серии буллитов на счету нападающего «Трактора» Владимира Ткачёва. Ворота команд защищали голкиперы Сергей Мурашов и Сергей Мыльников.

«Трактор» выиграл два матча из трёх на турнире. «Локомотив» одержал победу лишь в одном в матче из трёх на турнире в Казани.