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«Локомотив» сравнял счёт на последней минуте, но уступил «Трактору» по буллитам

«Локомотив» сравнял счёт на последней минуте, но уступил «Трактору» по буллитам
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В Казани на турнире на Кубок ТАНЕКО завершился очередной матч, в котором «Трактор» по буллитам обыграл «Локомотив» со счётом 2:1.

«Трактор» открыл счёт в конце первого периода благодаря точному броску Виктора Антипина. Долгое время на табло счёт оставался неизменным. За минуту с небольшим в формате «6 на 4» счёт сравнял Максим Шалунов с передач Андрея Сергеева и Ярослава Лихачёва, реализовав удаление Альберта Яруллина. Овертайм порадовал большим количеством опасных моментов, но завершился без голов. Решающий бросок в серии буллитов на счету нападающего «Трактора» Владимира Ткачёва. Ворота команд защищали голкиперы Сергей Мурашов и Сергей Мыльников.

Кубок ТАНЕКО. Кубок ТАНЕКО
13 августа 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Антипин – 17:45 (5x5)   1:1 Шалунов (Сергеев, Лихачёв) – 58:51 (6x5)   2:1 Ткачёв – 65:00

«Трактор» выиграл два матча из трёх на турнире. «Локомотив» одержал победу лишь в одном в матче из трёх на турнире в Казани.

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