Гуркин: кто-то подумает, что я сделал праздник для болельщиков «Салавата», но это не так

Защитник «Автомобилиста» Ефим Гуркин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4) и подвёл итоги турнира в Уфе.

«Здорово начали. Концентрация нормальная. Оправдываться я, наверное, не буду: это предсезонка. Может быть, не хватило на концовку как раз. Всё равно все команды под нагрузкой. Кто-то легче из неё выходит, кто-то тяжелее. Игроки все разные. Кто-то играет дома, как «Салават»: болельщики погнали, эмоции полетели. Может быть, если бы игра была у нас дома, такой же был сценарий.

На предсезонке тяжело сказать, что бешеный настрой, как в сезоне. Но нагрузки дают свои плоды, и тут важно войти в игру, продышаться, почувствовать ноги. По себе скажу: на первую игру выходишь — ноги не те, голова не та. Плюс ещё лёд не очень хороший.

Родная арена для меня? Приятно играть. Я вчера думал: какой турнир я уже здесь? Я уже даже не смог посчитать. Мне кажется, каждое лето я здесь играю. Увидел родителей, братиков, сестёр, друзей, одноклассников.

Насколько сейчас физически в тонусе команда? На предсезонке было непросто, но мы выдержали, все ребята пришли готовые. Сейчас все готовятся, нет такого, как раньше было. Наверное, нагрузка сейчас поменьше стала, больше тактические действия. Поэтому загадывать тяжело.

В концовке Ефремов меня продавил, сказал ли что-то тренер в раздевалке? Да нет, всё прекрасно все понимают. Я сам понимаю, что я насрал. Ну это по-честному. Обидно, что именно я и родной команде. Может кто-то подумает, что я сделал праздник для болельщиков, но, извините, это не так», — передаёт слова Гуркина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.