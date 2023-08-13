Шаров — об адаптации в «Салавате»: немножко ещё не понимаю, в какие места двигаться

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал о победе на домашнем турнире и о своей адаптации в уфимском клубе.
«Забивать всегда приятно, особенно при такой атмосфере, при своих болельщиках. Самое главное, что дожали матч и выиграли сегодня.
Выиграть домашний турнир — чуть-чуть больше, чем обычный предсезонный матч. Всё-таки хочется всегда побеждать при своих болельщиках. Но в целом мы понимаем, что только идёт подготовка и есть куда нам ещё работать и расти.
Почему хорошо играли только в третьем периоде? Если бы я знал, то мы бы исправили всё сразу. Но в третьем периоде уже понимали, что проигрываем в две шайбы, и стали играть гораздо активнее, это и помогло.
Особый настрой на домашний турнир? Никто не нагнетал. Более-менее всё спокойно было. Но каждый понимал, что хочется именно домашний турнир выиграть.
Пока осваиваюсь в большинстве. Немножко ещё не понимаю, в какие места двигаться и так далее. Но у нас ещё есть тренировочный процесс, ещё есть игры. Сезон длинный, будет ещё меняться всё много-много раз. Надо быть готовым к любой позиции», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 13 августа 2023
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