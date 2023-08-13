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Игрок «Салавата» Кузьмин: после 2-го периода с «Автомобилистом» пару ласковых слов сказали

Игрок «Салавата» Кузьмин: после 2-го периода с «Автомобилистом» пару ласковых слов сказали
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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:3).

«Очень интересный матч. Первые два периода складывались не в нашу пользу, но в третьем мы смогли переломить ход игры. Это добавило эмоций в раздевалке. Очень приятно выиграть матч и домашний турнир.

За счёт чего удалось провести такой камбэк? Мы выходим играть на победу с первых минут, но не всё получалось. В третьем периоде удача помогла, без неё никак в хоккее. Мы смогли своей работой её заработать.

Что сказал тренерский штаб после второго периода? Конечно, пару ласковых слов сказали, без этого никак. Но это коллектив мужчин, все всё прекрасно понимают, ничего страшного в этом нет. Сами понимаем, что где-то сделали неправильно, не по заданию, но через работу мы всё доказали.

Насколько сегодня помогла поддержка болельщиков? Вообще супер, особенно после третьего и четвёртого гола, это было приятно наблюдать. Вроде предсезонный турнир, а так заряжает», — цитирует Кузьмина «Горобзор.ру».

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