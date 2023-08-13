Теодор Блюгерс привёз Кубок Стэнли в Латвию и поел из него борща

Хранитель Кубка Стэнли из Зала хоккейной славы Филип Притчард в своём «твиттере» показал, как празднует победу в чемпионате НХЛ латвийский игрок Теодор Блюгерс у себя на родине. Напомним, 28-летний хоккеист стал обладателем трофея в составе «Вегас Голден Найтс».
«Конечно, мы пили пиво из трофея. Дома мы использовали его в качестве тарелки для борща на обед, потому что это обычно одно из первых блюд, которые я ем, когда возвращаюсь. Такое блюдо нелегко достать в Америке», — заявил Блюгерс.
Фото: «Твиттер» Филипа Притчарда
Первым обладателем Кубка Стэнли из Латвии стал защитник Сандис Озолиньш, выигравший трофей в составе «Колорадо Эвеланш» в 1996 году.
Напомним, «Голден Найтс» в финале обыграли «Флориду Пантерз». «Вегасу» понадобилось пять матчей, чтобы одержать победу в решающей серии — 4-1. В последнем матче «золотые рыцари» и вовсе разгромили «Пантерз» со счётом 9:3.
- 13 августа 2023
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