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Дмитрий Яшкин оценил переход Евгения Свечникова в «Ак Барс»

Дмитрий Яшкин оценил переход Евгения Свечникова в «Ак Барс»
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал, как повлияет на казанский клуб приход из НХЛ Евгения Свечникова.

«У нас сильная команда. Он приехал из НХЛ, всегда хорошо иметь такого игрока. Конечно, он усилит конкуренцию, но конкуренция — это всегда хорошо. Будем играть ещё лучше», — сказал Яшкин в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. Контракт Свечникова с «Ак Барсом» рассчитан на два сезона.

Ранее Свечников рассказал о подписании контракта с казанским клубом и поделился ожиданиями от нового сезона.

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