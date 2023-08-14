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«Полный отрыв от реальности». Кожевников раскритиковал последние высказывания Тамбиева

«Полный отрыв от реальности». Кожевников раскритиковал последние высказывания Тамбиева
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко раскритиковал последние высказывания главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

«Леонид Тамбиев то ли перевозбудился после победы своего клуба на турнире в Сочи, то ли в этом южном городе просто перегрелся. Начал нас учить хоккейной жизни, раздавать диагнозы направо и налево. Получился журнал «Крокодил» — латышская версия (смеётся).

Первым делом Тамбиев сделал выговор лиге. Оказывается, ему в КХЛ многое не нравится — и предсказуемость, из-за которой он уже сегодня может назвать трёх полуфиналистов, и новые правила, которые ему мешают, и вопросы журналистов на пресс-конференциях, и болельщики в некоторых городах.

Дальше пожурил лигу за то, что в тренерской номинации по итогам сезона предпочла ему «каких-то» Билялетдинова, Ларионова, Фёдорова. Затем проехался по хоккейной политике — например, по лимиту на легионеров. Раскритиковал тех иностранцев, которые получили российское гражданство.

Читал эти интервью — и смеялся. В неграмотную Россию в колхоз «Рассвет» приехал белый человек из Латвии — учить Ларионовых, Фёдоровых и Билялетдиновых хоккею и жизни. Причём сделал нам всем милость — согласился зарабатывать деньги из дикого российского бюджета. В общем «крышу» латвийскому чудаку снесло прилично!

Что показалось наиболее забавным? Интонации хоккейного «Наполеона». И полный отрыв от реальности, непонимание, в какой великой хоккейной стране оказался.

В той же хоккейной Латвии специалист с российским гражданством сегодня вряд ли найдет себе работу. А если начнёт в прессе «вякать» на правила жизни в этой стране, на политику местной лиги, хоккейных властей, то или будет выдворен домой с «волчьим» билетом, или отправится за решётку. И я не преувеличиваю — реальность там действительно жестокая. А у нас всё наоборот. Я всегда говорил о том, что Россия — самая терпеливая страна, наш народ всегда всем всё простит. Чем некоторые легионеры и пользуются», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Тамбиев заявил, что КХЛ должна быть равнее, ориентируясь на пример НХЛ, а также отметил повышенное внимание СМИ к топовым клубам КХЛ и недостаток освещения середняков и аутсайдеров лиги.

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