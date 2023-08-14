«Полный отрыв от реальности». Кожевников раскритиковал последние высказывания Тамбиева

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко раскритиковал последние высказывания главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

«Леонид Тамбиев то ли перевозбудился после победы своего клуба на турнире в Сочи, то ли в этом южном городе просто перегрелся. Начал нас учить хоккейной жизни, раздавать диагнозы направо и налево. Получился журнал «Крокодил» — латышская версия (смеётся).

Первым делом Тамбиев сделал выговор лиге. Оказывается, ему в КХЛ многое не нравится — и предсказуемость, из-за которой он уже сегодня может назвать трёх полуфиналистов, и новые правила, которые ему мешают, и вопросы журналистов на пресс-конференциях, и болельщики в некоторых городах.

Дальше пожурил лигу за то, что в тренерской номинации по итогам сезона предпочла ему «каких-то» Билялетдинова, Ларионова, Фёдорова. Затем проехался по хоккейной политике — например, по лимиту на легионеров. Раскритиковал тех иностранцев, которые получили российское гражданство.

Читал эти интервью — и смеялся. В неграмотную Россию в колхоз «Рассвет» приехал белый человек из Латвии — учить Ларионовых, Фёдоровых и Билялетдиновых хоккею и жизни. Причём сделал нам всем милость — согласился зарабатывать деньги из дикого российского бюджета. В общем «крышу» латвийскому чудаку снесло прилично!

Что показалось наиболее забавным? Интонации хоккейного «Наполеона». И полный отрыв от реальности, непонимание, в какой великой хоккейной стране оказался.

В той же хоккейной Латвии специалист с российским гражданством сегодня вряд ли найдет себе работу. А если начнёт в прессе «вякать» на правила жизни в этой стране, на политику местной лиги, хоккейных властей, то или будет выдворен домой с «волчьим» билетом, или отправится за решётку. И я не преувеличиваю — реальность там действительно жестокая. А у нас всё наоборот. Я всегда говорил о том, что Россия — самая терпеливая страна, наш народ всегда всем всё простит. Чем некоторые легионеры и пользуются», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Тамбиев заявил, что КХЛ должна быть равнее, ориентируясь на пример НХЛ, а также отметил повышенное внимание СМИ к топовым клубам КХЛ и недостаток освещения середняков и аутсайдеров лиги.