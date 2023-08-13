Тамбиев: хотелось бы, чтобы КХЛ была равнее, уже сейчас могу назвать состав полуфиналов

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев считает, что КХЛ должна быть равнее по примеру НХЛ и отметил повышенное внимание СМИ к топовым клубам КХЛ и недостаток освещения середняков и аутсайдеров лиги.
«К топовым клубам другой интерес. Я читаю сейчас новости: «Топовая команда лишилась такого игрока. Как она будет закрывать плеши? Потеряли центрального – караул!» Про «Адмирал» бы написали, как нам закрывать плеши. Смешно читать это. Они бы в «Адмирал» окунулись, что всё о топовых клубах говорить, где максимальные бюджеты? Я это с юмором воспринимаю. Хотелось бы, чтобы лига была равнее.
Чем хороша НХЛ? Кто знал, что «Флорида» с восьмого места будет играть в финале? А что «Вегас» выиграет Кубок Стэнли? А я вам сейчас могу назвать три команды, которые будут играть в полуфинале КХЛ.
«Адмирал», «Амур» и «Нефтехимик»? Нет, «Адмирал» будет четвёртым. Назвать вам три команды? «Ак Барс», ЦСКА, СКА. Четвёртый – «Адмирал», — цитируют Тамбиева «Известия».
Напомним, «Адмирал» стал победителем турнира Sochi Hockey Open — 2023, который завершился недавно. В прошлом сезоне владивостокский клуб уступил во втором раунде плей-офф «Ак Барсу».
- 13 августа 2023
-
10:00
-
09:35
-
09:05
-
08:35
-
04:56
-
04:31
-
04:24
-
04:08
-
03:30
-
00:00
- 12 августа 2023
-
23:44
-
23:31
-
23:25
-
23:13
-
22:55
-
22:46
-
22:25
-
21:56
-
21:43
-
21:21
-
20:59
-
20:35
-
20:11
-
19:57
-
19:38
-
19:25
-
19:10
-
18:57
-
18:35
-
18:26
-
17:53
-
17:36
-
16:58
-
16:18
-
16:00