Тамбиев: хотелось бы, чтобы КХЛ была равнее, уже сейчас могу назвать состав полуфиналов

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев считает, что КХЛ должна быть равнее по примеру НХЛ и отметил повышенное внимание СМИ к топовым клубам КХЛ и недостаток освещения середняков и аутсайдеров лиги.

«К топовым клубам другой интерес. Я читаю сейчас новости: «Топовая команда лишилась такого игрока. Как она будет закрывать плеши? Потеряли центрального – караул!» Про «Адмирал» бы написали, как нам закрывать плеши. Смешно читать это. Они бы в «Адмирал» окунулись, что всё о топовых клубах говорить, где максимальные бюджеты? Я это с юмором воспринимаю. Хотелось бы, чтобы лига была равнее.

Чем хороша НХЛ? Кто знал, что «Флорида» с восьмого места будет играть в финале? А что «Вегас» выиграет Кубок Стэнли? А я вам сейчас могу назвать три команды, которые будут играть в полуфинале КХЛ.

«Адмирал», «Амур» и «Нефтехимик»? Нет, «Адмирал» будет четвёртым. Назвать вам три команды? «Ак Барс», ЦСКА, СКА. Четвёртый – «Адмирал», — цитируют Тамбиева «Известия».

Напомним, «Адмирал» стал победителем турнира Sochi Hockey Open — 2023, который завершился недавно. В прошлом сезоне владивостокский клуб уступил во втором раунде плей-офф «Ак Барсу».