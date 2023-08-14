«Адмирал» расторг контракт с защитником Николаевым, который пришёл в команду в мае

«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Ильёй Николаевым, сообщает пресс-служба «моряков». Напомним, защитник перешёл в клуб из Владивостока в мае 2023 года в результате обмена с «Металлургом».
22-летний Николаев является воспитанником магнитогорской школы хоккея. За «Стальных лисов» защитник сыграл 112 матчей и заработал 15 (0+15) очков при показателе полезности «+13». В КХЛ за «Металлург» он провёл 83 игры и отметился семью результативными передачами.
«Адмирал» в прошлом сезоне дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил будущему финалисту, «Ак Барсу», в шести матчах. «Амур» в прошлом сезоне КХЛ не попал в плей-офф.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко раскритиковал последние высказывания главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.
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