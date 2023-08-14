Журналист из США считает, что Федотов может остаться в КХЛ, несмотря на решение ИИХФ
Поделиться
Североамериканский журналист Джейми Баскоу на своей странице в «Твиттере» высказал предположение о том, как в итоге может разрешиться ситуация с российским вратарём Иваном Федотовым.
«Федотов и близко не готов к КХЛ, насколько я понял от экспертов, освещающих КХЛ. Думаю, «Флайерз» отдадут его в аренду в ЦСКА», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Международная федерация хоккея применила санкции к Ивану Федотову и ЦСКА. Российский вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024. На армейский клуб наложен бан на международные трансферы сроком на один год — с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024-го.
Комментарии
- 14 августа 2023
-
16:46
-
16:36
-
16:26
-
16:11
-
15:47
-
15:23
-
15:10
-
14:44
-
14:24
-
14:11
-
13:41
-
13:27
-
13:19
-
13:11
-
13:04
-
12:52
-
12:22
-
12:10
-
12:06
-
11:55
-
11:33
-
11:17
-
11:05
-
10:43
-
10:21
-
10:10
-
09:42
-
09:31
-
09:05
-
08:45
-
08:33
-
08:13
- 13 августа 2023
-
23:48
-
23:33
-
23:10
Партнерский контент