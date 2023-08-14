Журналист из США считает, что Федотов может остаться в КХЛ, несмотря на решение ИИХФ

Североамериканский журналист Джейми Баскоу на своей странице в «Твиттере» высказал предположение о том, как в итоге может разрешиться ситуация с российским вратарём Иваном Федотовым.

«Федотов и близко не готов к КХЛ, насколько я понял от экспертов, освещающих КХЛ. Думаю, «Флайерз» отдадут его в аренду в ЦСКА», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея применила санкции к Ивану Федотову и ЦСКА. Российский вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024. На армейский клуб наложен бан на международные трансферы сроком на один год — с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024-го.