Михайлов: очень удивлён и возмущён решением ИИХФ. Уверен, это дело ещё не закончено!

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал решение ИИХФ по делу Ивана Федотова.

«Если честно, я очень удивлён и возмущён этой ситуацией. Категорически против этого решения Международной федерации. Но я уверен, что наша Федерация хоккея будет отстаивать свою правду и подавать апелляцию. Уверен, это дело ещё не закончено, будет борьба. В ИИХФ не тем занимаются. Они должны думать о развитии мирового хоккея. А не накладывать санкции по чьей-то указке. Я не понимаю и не принимаю их решения», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея применила санкции к Федотову и ЦСКА. Российский вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024. На армейский клуб наложен бан на международные трансферы сроком на один год.