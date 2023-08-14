Овечкин ответил на вопрос о ситуации Ивана Федотова
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о ситуации вратаря Ивана Федотова.
«Здесь сложная ситуация, я в неё не вникал и не знаю всех подробностей», — приводит слова Овечкина ТАСС.
Отметим, что интервью было взято до решения Международной федерации хоккея, опубликованного сегодня, 14 августа. Ранее Федотов, имея действующий контракт в НХЛ с «Филадельфией Флайерз», подписал соглашение с ЦСКА. ИИХФ приняла решение дисквалифицировать российского вратаря на четыре месяца — до 31 декабря 2023 года. ЦСКА также подвергся санкциям. На армейцев наложили бан на международные трансферы сроком на один год.
По решению ИИХФ, у Федотова действителен контракт с «Филадельфией».
Комментарии
- 14 августа 2023
-
23:41
-
23:19
-
23:06
-
22:59
-
22:39
-
22:25
-
22:16
-
22:12
-
21:39
-
21:32
-
21:14
-
21:12
-
21:01
-
20:54
-
20:26
-
20:19
-
19:57
-
19:19
-
19:12
-
18:46
-
18:28
-
18:13
-
17:45
-
17:23
-
17:17
-
17:14
-
17:03
-
17:01
-
16:55
-
16:46
-
16:36
-
16:26
-
16:11
-
15:47
-
15:23
Партнерский контент