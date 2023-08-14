Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин ответил на вопрос о ситуации Ивана Федотова

Овечкин ответил на вопрос о ситуации Ивана Федотова
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о ситуации вратаря Ивана Федотова.

«Здесь сложная ситуация, я в неё не вникал и не знаю всех подробностей», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Отметим, что интервью было взято до решения Международной федерации хоккея, опубликованного сегодня, 14 августа. Ранее Федотов, имея действующий контракт в НХЛ с «Филадельфией Флайерз», подписал соглашение с ЦСКА. ИИХФ приняла решение дисквалифицировать российского вратаря на четыре месяца — до 31 декабря 2023 года. ЦСКА также подвергся санкциям. На армейцев наложили бан на международные трансферы сроком на один год.

По решению ИИХФ, у Федотова действителен контракт с «Филадельфией».

Материалы по теме
В «Торонто» отреагировали на уход из жизни российского хоккеиста Родиона Амирова
Ушёл из жизни 21-летний российский хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023