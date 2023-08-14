Вайсфельд — о решении ИИХФ по делу Федотова: возможно, это политический момент

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал решение ИИХФ по делу Ивана Федотова.
«Очень удивлён решению ИИХФ, был уверен, что Федотову разрешат играть в ЦСКА. Насколько я понимаю, «Филадельфии» он сейчас не нужен, у них с вратарями и так всё хорошо, раз уж они подписывают Колосова и отправляют его в аренду. ЦСКА надо было спокойно договориться с «Филадельфией», как, например, «Спартак» с «Вегасом» по Морозову. Возможно, «Флайерз» просто пошли на принцип. Так не бывает, чтобы о человеке забыли, а потом он вдруг стал им сильно нужен. Возможно, это политический момент со стороны ИИХФ. Не понимаю, в чём суть взаимодействий ФХР с ИИХФ в контексте дела Федотова. Возможно, есть какие-то серьёзные аргументы, о которых я просто не знаю», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 14 августа 2023
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