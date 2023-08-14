ИИХФ дисквалифицировала Федотова, на ЦСКА наложен бан на международные трансферы

Международная федерация хоккея на официальном сайте вынесла решение по делу российского вратаря Ивана Федотова. ИИХФ проверила контракты, заключённые вратарём с «Филадельфией Флайерз» и ЦСКА, соответственно, на предмет нарушения правил международных трансферов организации.

На основании доказательств, предоставленных ИИХФ заинтересованными сторонами, федерация установила, что у Ивана Федотова есть действующий контракт НХЛ с хоккейным клубом «Филадельфия» на сезон-2023/2024. Соответственно, ИИХФ установила, что Иван Федотов нарушил контракт профессионального игрока в соответствии со статьёй II.4.1 регламента международных трансферов ИИХФ, когда подписал контракт с хоккейным клубом ЦСКА на сезон-2023/2024.

В соответствии со статьёй II.4.1 регламента международного трансфера ИИХФ Ивану Федотову было дано две недели на то, чтобы либо вернуться в свой бывший клуб (т.е. в «Филадельфию»); или получить освобождение от обязательств по контракту от своего бывшего клуба. Поскольку в указанный период не было совершено ни одного действия, ИИХФ наложила на Ивана Федотова следующие спортивные санкции:

— Четыре месяца дисквалификации на участие в официальных национальных и международных матчах во время сезона. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года (первый матч ЦСКА в регулярном чемпионате) и заканчивается 31 декабря 2023 года.

В соответствии со статьёй II.4.2 регламента ИИХФ по международным трансферам предполагается, если не установлено иное, что любой клуб, подписавший контракт с игроком, нарушившим свой контракт профессионального игрока, склонил этого игрока к нарушению. Таким образом, поскольку ХК ЦСКА знал о контракте игрока с НХЛ и не доказал ИИХФ, что он не побудил игрока к нарушению контракта профессионального игрока, ИИХФ наложила на ХК ЦСКА следующие спортивные санкции:

— Запрет на международные трансферы на один сезон, вступающий в силу 11 августа 2023 года и заканчивающийся 10 августа 2024 года.