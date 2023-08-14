В Торонто вывели изображение Родиона Амирова на домашней арене «Мэйпл Лифс»

В Торонто (Канада) на местном стадионе «Скотиабанк-Арена» вывели изображение российского нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова. Соответствующее фото в своих социальных сетях опубликовал агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
«Скотиабанк-Арена» — домашний стадион клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». «Кленовые листья» в 2020 году задрафтовали Амирова под 15-м номером.
Фото: Социальные сети Дэна Мильштейна
Напомним, в феврале 2022 года появилась информация, согласно которой у молодого хоккеиста обнаружили опухоль головного мозга. Он проходил продолжительное лечение и не играл с января 2022 года. В мае 2023 года форвард продлил контракт с «Салаватом». Амиров провёл 79 встреч в КХЛ и Кубке Гагарина, набрав 18 (10+8) очков при общем показателе полезности «-6».
Амиров является бронзовым призёром первенства России среди юношей 2001 г.р. (2017), бронзовым призёром Кубка Глинки/Гретцки (2018), серебряным призёром чемпионата мира U18 (2019), победителем конференции «Восток» регулярного чемпионата МХЛ (2019/2020), бронзовым призёром чемпионата МХЛ (2020/2021).
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