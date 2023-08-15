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Капитан «Торонто» отреагировал на уход из жизни Родиона Амирова

Капитан «Торонто» отреагировал на уход из жизни Родиона Амирова
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Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес на своей странице в «Твиттере» посвятил пост российскому нападающему Родиону Амирову. Вчера, 14 августа, 21-летний хоккеист ушёл из жизни.

«Невероятно тяжело осознать утрату Родиона. Его улыбка и радость жизни и хоккея были заразительны. Мои товарищи по команде и я благодарны за время, проведённое с ним, и навсегда вдохновлены его мужественной борьбой. Соболезнования его близким. Нам будет его очень не хватать», — говорится в сообщении.

Напомним, Амиров на драфте НХЛ 2020 года был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Вчера, 14 августа, стало известно, что Родион Амиров ушёл из жизни. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые новость о болезни игрока появилась в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогал «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».

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