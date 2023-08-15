Дисквалификация Федотова от ИИХФ не распространяется на НХЛ, он может играть за «Флайерз»

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли высказался по ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым, сообщает ESPN.

По словам специалиста, голкипер не будет отстранён от матчей НХЛ. Таким образом, в НХЛ дисквалификация Международной федерации хоккея на Федотова не распространится, он сможет выполнить условия своего контракта с «Филадельфией Флайерз».

Напомним, ранее Международная федерация хоккея применила санкции к Федотову и ЦСКА. Российский вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. Начало дисквалификации — дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024. На армейский клуб наложен бан на международные трансферы сроком на один год.