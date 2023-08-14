Экс-работник ИИХФ: интересно, будет ли ЦСКА уважать решение Международной федерации хоккея

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в «Твиттере» поделился мыслями о решении ИИХФ по делу российского вратаря Ивана Федотова.

«Хотя ИИХФ вынесла решение в пользу НХЛ и «Филадельфии Флайерз» по делу Ивана Федотова, правила Международной федерации хоккея позволяют московскому ЦСКА сохранить Федотова и играть с ним в КХЛ после четырёхмесячной дисквалификации с 31 декабря 2023 года.

Кроме того, ЦСКА не разрешается совершать какие-либо международные трансферы в течение одного года — до 10 августа 2024 года. Вероятно, это повредит им больше, чем решение по Федотову. Интересно, будет ли ЦСКА уважать решение ИИХФ», — говорится в сообщении.

Отметим, что позже Шемберг удалил свой твит.