Юрист рассказала, может ли НХЛ потребовать приезда Федотова в «Филадельфию»

Юрист Анна Анцелиович рассказала, насколько вероятно то, что НХЛ может требовать приезда голкипера Ивана Федотова в «Филадельфию Флайерз».
«Ну нет. Это же не рабство, не кабала. Заставить Федотова вернуться и отыграть по контракту нельзя. Тут уже могут гражданско-правовые нормы вступать в дело. Заставить его вернуться в Америку и играть – нет. К тому же тут ещё можно обжаловать решение.
Там достаточно спорненький момент – у него был однолетний контракт, продлился ли он на следующий срок и так далее. Насколько правомерно решение НХЛ о заморозке контракта? ЦСКА ещё может тут попытаться донести свою позицию», — цитирует Анцелиович «Газета.Ru».
Напомним, ранее ИИХФ приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.
- 15 августа 2023
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